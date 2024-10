Telliskivi alustab kahe ajaloolise hoone rekonstrueerimist. Linnakusse lisandub kaks tuntud restorani

G-hoone on osa endisest Balti Raudtee peatehasest ja esindab ainulaadset 19. sajandi tööstusarhitektuuri. Ehitustööd hõlmavad hoone täielikku restaureerimist, säilitades selle iseloomulikud paekiviseinad ja kaarjad aknad, mis loovad silmapaistva visuaalse ilme. G-hoone arhitektuurse lahenduse autor on Peeter Pere Arhitektid ning maastikuarhitektuuri VÄLI arhitektid. „G-hoone on tänaseks välja müüdud ja tulevasteks üürnikeks on kaks tuntud restorani, mille nimed avaldame 2025. aasta kevadel,“ kinnitas Telliskivi TLN arendusjuht Alo Kippasto.