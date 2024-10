Ekspert jagab nõu: kuidas leida just endale sobiv kodu?

Elukondliku kinnisvara uusarenduste turul on praegu müügis ca 140 uusarenduste projekti, kus kokku müügis ca 3000 uut kodu. Neil, kes praegu endale kodu otsivad just uusarendustesse, on tegelikult väga lai valik ja arendajad teevad ka väga häid pakkumisi.

Selge on see, et ajal, kui üldine hinnatõus on olnud kiire ja majanduses on seisak, kaalutakse uusarendusse kodu ostmist kauem, mõeldakse kõik hoolikalt läbi, sest hinnad pole kõigile taskukohased. Palju mängib siin rolli ka euribor, mis on viimastel aastatel kõvasti kerkinud, kuigi praeguseks taas langusele pööranud. Samas on pangad kodulaenu tingimuste osas üsna vastutulelikud olnud ja seda just uusarenduste puhul. Uued hooned on energiasäästlikumad ja pangad soodustavad energiatõhusate kodude soetamist, pakkudes nende puhul madalamat intressi.

Kuna uusarendusse kodu ostjal on valikut praegu palju, siis soovitan rahulikult ja põhjalikult võrrelda erinevaid pakkumisi vastavalt sellele, mida just teile vaja on: kas on jalgratta hoiukoht, kas on konditsioneer, kas on rõdu, kui avarad on toad jne. Samuti tasub küsida kohalikust omavalitsusest piirkonna detailplaneeringust ülevaadet, et saada aru, kuidas selle piirkonna nägu lähitulevikus võib muutuda. Samuti on alati tark uurida arendaja tausta. Kinnisvara maaklerfirmad peaksid siin abiks olema, sest neil on tervikpilt olemas nii arendajate tausta ja ajaloo kui ka piirkonna lähiaja arengute osas.

Kui vahepeal käis aktiivne arendus Rae vallas, siis nüüdseks on uusarenduste raskuskese Tallinnas ja selle ümbruses kaldunud Haaberstisse ja Harku valla poole. Palju pakkumisi on ka Viimsis, aga seal on arendustingimused viimasel ajal muutunud keerulisemaks elanike arvu piiramise ja muude kitsendavate asjaolude tõttu. Ei saa öelda, et arendajad oleksid väga ettevaatlikuks muutunud, uusi arendusi tuleb ikka peale. Võib-olla valitakse rohkem asukohta ja mõeldakse pakutav toode rohkem läbi.

Uusarendused muudavad piirkonna nägu