Venemaa palkab droone ehitama noori aafriklannasi. „Meid koheldakse kui eesleid“

Selleks, et tegeleda karjuva tööjõupuudusega, on Venemaa asunud värbama 18–22-aastaseid naisi Ugandast, Rwandast, Keeniast, Lõuna-Sudaanist, Sierra Leonest ja Nigeeriast, aga ka Lõuna-Aasia Sri Lankalt. Näiteks on umbes 200 aafriklannat tööl Tatarstanis Alabuga droonitehases, mis asub Moskvast ligikaudu 1000 kilomeetrit idas. Sealse tehase toodangut kasutavad Vene väed Ukraina vastu.