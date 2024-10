Riik suunab Jõhvi filmitööstuse arendusse 10,9 miljonit eurot

Jõhvi rajatav hoone on osa projektist, millega luuakse Ida-Virumaale kolm uut inkubatsioonikeskust: kaks Jõhvi ja üks Narva. Jõhvi rajatakse kaks eraldi inkubaatorit, millest üks on suunatud filmitööstuse produktsioonivaldkonna arendamiseks ja teine digitaalsete ja multimeedia tehnoloogiate arendamiseks.

Kava kohaselt peaksid aasta pärast inkubaatorite valmimist kasutama neid vähemalt 40 unikaalset ettevõtet aastas, tugiteenuseid on kasutanud 100 väikese ja keskmise suurusega ettevõtet aastas ning inkubatsiooniteenuste tegevustes osalenuid on vähemalt 2500.

Inkubaatoritesse on oodatud eelkõige Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning ka ettevõtjad, kellel on idee, kuid ettevõtet veel pole või on see asutamisel. Samuti võib ettevõte olla registreeritud väljaspool Eestit, kuid pärast osalemist programmides tuleb ettevõttel asuda tegutsema Ida-Virumaal.