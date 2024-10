ÜLEVAADE | Keskkütte hind on mullusega võrreldes veidi langenud. Mida toob aga alanud kütteperiood?

Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt sõnas Delfi Ärilehele, et võrreldes eelmise aasta küttehooaja algusega on Utilitase hinnad sel sügisel kas langenud või samal tasemel. Utilitas pakub kaugkütet Tallinnas, aga näiteks ka Haapsalus, Paides, Jõgeval, Raplas, Kärdlas ja Valgas. Kui enamikes piirkondades jääb kaugkütte hind Utilitasel ilma käibemaksuta 75 €/MWh kanti, siis rohkem tuleb maksta Raplas – 87,51 €/MWh (käibemaksuta). Valgas maksab toasoe aga 58,05 €/MWh (samuti ilma käibemaksuta).

„Puiduhakke hinnad on võrreldes eelmise küttehooajaga langenud, kuid üldine hinnatase jätkanud tõusu. Suur osa küttehooajaks vajaminevaid kütustest on varutud või lepingutega kaetud ning soojuse hindades sügistalvisel perioodil suuri muutusi oodata ei ole eeldusel, et elektri või fossiilkütuste hinnad ei tee kütteperioodil olulisi muudatusi,“ selgitas Kitt.