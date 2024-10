Rimi plaanib lähiaastatel loobuda täielikult puurikanade munade müümisest

Eestis on pilootprojekti kaasatud kolm poodi Tallinnas (Kaubahall, Postimaja) ja Tartus (Tasku). „Tahame aidata kaasa loomade heaolu kasvule. Üks selge viis seda teha on vähendada puurikanade mune meie tootevalikus. Rimi on teinud aastaid tööd selle nimel, et julgustada inimesi tegema vastutustundlikumaid valikuid. Nii ei müü meie kauplused näiteks kala ja mereande, mis pole püütud jätkusuutlikult. Ostueelistuste nügimine puurivabade kanade munade suunas on meie jaoks seega igati loogiline samm,“ ütles Rimi ostujuht Marilin Jürisson. Ta lisab, et Eestis on puurivabade munade nõudlus tänavu poole võrra kasvanud, mis näitab, et tarbijate teadlikkus loomade heaolust ja valmisolek sellega arvestada suurenevad samuti.

Puurivabade kanade munade müügile minnakse üle järk-järgult, kuna see sõltub tarbijate teadlikkusest ja vastuvõtlikkusest, aga ka munatootjate võimekusest. Rimi andmetel on nõudlus puurivabade munade järele Balti riikides tänavu esimesel poolaastal mullusega võrreldes kasvanud 23% võrra, Eestis aga 52% võrra. „Meie tootjad seisavad silmitsi olukorraga, kus tuleb kasvavale nõudlusele järele jõuda. Praegu peetakse 80% kanadest Eestis endiselt puuris. Sarnane on olukord Leedus, Lätis on see näitaja aga 68%,“ kommenteeris Jürisson.

Rimi viib pidevalt läbi harivaid kampaaniaid, et tõsta ostjate teadlikkust munakanade elutingimustest ja motiveerida inimesi eelistama puurivabalt elavate kanade mune. Selliste munade märgistus algab numbritega 0, 1 või 2, kus 0 tähistab mahemune, 1 vabalt peetavaid kanu ning 2 laudas peetavaid kanu. Kui munad on tähistatud numbriga 3, tähendab see puurikanade mune.

Rimi omamärgimunade valik on puurivabade munade osas täienenud ning uue pakendidisaini abil on munatüübid paremini eristatavad. „Analüüsime ostjate käitumist pilootpoodides ning plaanime projekti laiendamist, et edendada loomade heaolu kogu tarneahelas ja toetada kohaliku tootmise kasvu,“ selgitas Jürisson kaupluseketi edasisi plaane.