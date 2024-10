ARVAMUS | Investorite kaitse tagamiseks tuleks Eesti seadusandlusel pöörata pilk välismaa poole

Käesolev suvi on toonud avalikkuse tähelepanu alla kaks suuremat juhtumit, kus investorite kogukond on elanud üsna turvalises teadmises, et tehtud investeeringud on head ning teenivad korralikku kasumit, kuid see pole nii olnud. Nendeks näideteks on PlusPlus Capital ja Planet42 juhtumid. Kui teade Planet42 jõuetusest olemasolevaid kohustusi täita tabas paljusid kui välk selgest taevast, siis PlusPlusi kohal on kahtlusepilved olnud pikemat aega, ent tunne on sama – investor tajub alles nüüd, et tema õigused tekkinud sasipuntra lahti harutamise käigus võiks olla paremini kaitstud. Mida tuleks teha, et eeskätt just välismaine investor tunneks end kindlamalt ning oleks nõus Eestisse raha paigutama?

Esiteks tuleks üle vaadata regulatsioon, mis käsitleb avalikkuselt raha kaasamist. Praegu kehtivad rangemad reeglid ainult juhul, kui ettevõtted soovivad raha hankida avalike pakkumiste kaudu. Kui pakkumist avalikuks ei loeta, on regulatsioon peaaegu olematu. See tähendab, et ettevõte ei pea täitma avaliku pakkumise reegleid, kui ta kaasab vahendeid laenu kaudu või pakub väärtpabereid, sealhulgas võlakirju ametlikult vähem kui 150 jaeinvestorile.

See klausel on tekitanud Eesti ja välismaistele investoritele selget rahalist kahju, kuna PlusPlus ja Planet42 on muutunud maksejõuetuks. Investorkogukonna seisukohalt oleks oluline, et investorite huvid oleks paremini kaitstud ettevõtete võimaliku valeinformatsiooni ning pettuste eest raha kaasamise perioodil.

Arvatakse, et erainvesteeringute olemuse tõttu, nagu võimalus tingimuste osas otse emitendiga läbi rääkida, investorite piiratud investorite arv, laiaulatusliku reklaami puudumine või piiratud võimalused võlakirjade edasimüügiks, ei vaja erainvesteeringud ja erainvestorid erilist kaitset. Praktika aga näitab süsteemi täiustamise vajadust, näiteks juhtudel, kus võlakirjapakkumine võiks kvalifitseeruda eranditele, mis lubavad mitte täita avaliku pakkumise nõudeid.