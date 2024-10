RAHUTU RAHA | Ootamatu hüpe kinnisvaramaailma. Multimiljonär Taavet Hinrikus avab oma uue teekonna tagamaid

Ülieduka Eesti ettevõtja ja investori Taavet Hinrikuse sõnul on Eesti kontekstis täna puudu fookusest ning ambitsioonist. „Poliitilistes võitlustes kipuvad need väärtused tahaplaanile jääma. Rohkem räägitakse lühiajalistest eesmärkidest, kuid vaja oleks teada, kust me võidame pikaajaliselt,“ tõdeb Hinrikus.