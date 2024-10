Wolti asutaja lahkub ettevõttest

„Üks oluline etapp on selja taha jäänud. Wolt sai oktoobris 10-aastaseks ja samal ajal lahkun ma enda asutatud ettevõttest,“ kirjutab Mykkänen oma Facebooki-kontol . „Kunagi pole selleks hea aeg, aga ma tahtsin lahkuda nüüd, kui Wolt on täies elujõus,“ lisab ta.

Tuleviku kohta ütleb Mykkänen, et kavatseb tegutseda mitme asjaga, näiteks iduettevõtteid nõustada ja lugusid kirjutada – Mykkänen on elukutselt ajakirjanik.

Kullerid pole rahul

Samas kipuvad kullerid vahelduva eduga ka protestima nii tööaja kui ka -tingimuste üle. Mykkänen on kinnitanud, et Wolt on asunud kulleritega läbi rääkima, et kõigile kehtiksid ühtsed ausad tingimused.