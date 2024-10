Eesti parimad perefirmad kasutavad äris põlvkondade erinevuse väge

Estiko Grupp oli pereettevõtte nominentide seas ka ülemöödunud aastal. Perekond Selide katusettevõtte all on nii pakenditööstus kui ka kaubanduskeskused ning muud ärihooned, hotellid ja restoranid.

Ema Kersti Seli pärusmaa on elamussektor ehk hotellid ja restoranid. Isa Neinar Seli on nõukogu esimehe kohal. Vanem õde Silje, kes on grupis pidanud projektijuhi ametit, kasvatab hetkel kodus kolme last. Noorem õde Kätriin Seli on aga paljude kinnisvaraobjektide tegevjuht. Teiste hulgas vastutab ta ka Luminori panga maja eest Tallinnas.

Grupi tegevjuht on perepoeg Kristo Seli, kes toob välja, et nende ettevõtete grupi eelised on eriilmelised sektorid ja pereettevõtte paindlikkus. Pakenditootmises on neil viimasel ajal läinud hästi, sest inimesed vajavad toitu igal ajal ja just toiduainetööstus on nende põhiklient. „Vahepeal lihtsalt suitsuvorst asendub keeduvorstiga,“ kommenteerib Seli. Hotellide poolele andis just suvel hoo sisse Tartu Euroopa kultuuripealinna staatus. Esimesel poolaastal oli selle mõju vähem tunda.

„Ärikinnisvara sektoris on üldiselt laenukoormused suuremad ja euriboriga toimuva mõju seega eriti tunda. Hullu ei ole midagi aga ka seal,“ ütleb ta.

Seli ei mõista valitsuse otsuseid

Grupi juht näeb, et nende ärisid on hakanud viimasel ajal pigem mõjutama ettevõttevälised teemad – poliitiline ja maksukeskkond. Tema maailmavaatega ei kattu see, kui öeldakse, et erinevate maksutõusude ja ettevõtte tulumaksu kehtestamisega valiti halbadest valikutest parim.

„Minu põhiline mure on seoses sellega, et ma ei saa aru, milline on riigi suurem plaan. Kuidas me seda potti siin suurendame, kus suppi keedame? Kuidas pöörata kaitsekulude kasv majanduskasvuks, on peamine küsimus.“

Maksustamise asemel on niisiis vaja tegeleda sellega, et oleks rohkem maksude maksjaid. „Mina soovitanuks lasta tulumaks 18 protsendile ja öelda, et kõik ettevõtjad võtku dividende välja. Oleks võit-võit-olukord. Selle kaudu saad stimuleerida ettevõtjaid teatud viisil käituma,“ leiab Kristo Seli.