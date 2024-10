Digitaliseerimise tipud nopivad oma sammude vilju

Esimene nominent Mistra-Autex teenib 90% käibest autodele interjöörimaterjalide tootmisega ja nende tooteid leiab nii pakiruumist kui ka salongist, alates Volvodest ja lõpetades Mercedese ning Porschega.

Ülejäänud üheksa protsenti käibest moodustab üks välismaine vaikusekabiinide tootja ja viimase ühe protsendi seas on näiteks vaibad, mille peal viimastel kahtedel suveolümpiamängudel on medaleid püüdnud sportvõimlejad. „Vaip meie poolt, viimistlus ühe Soome ettevõtte poolt. See on imepisike osa meie ärist, aga selline ohoo-osa,“ räägib Mistra-Autexi omanik Priit Tamm.

Tööstuse IT-inimene oskab seadet juhtida

Nominatsiooni on nad aga saanud tööstuse digitaliseerimise saavutuste eest. Mistra-Autexis tähendab see esiteks tarku seadmeid, kus on vaja inimesi, kes oskavad kasutada programme. Tamm nimetab neid tööstuse IT-inimesteks. „Siin ei ole vahet, kas räägime roboti, robotliini või vesilõikuse juhtimisest,“ täiendab ta.

Teisalt on digitaliseerimine see, mis toimub ettevõtte protsessides. Vanad tootmisjuhtimise ehk ERP-süsteemid olid oma aja ära elanud ja kaks viimast aastat on neid nüüdisajastatud.

Digipööret oligi vaja seetõttu, et vana süsteem oli aegunud. Näiteks ei saanud nad automaatset, tänapäevast laosüsteemi luua. Erinevad programmid tootmise, kvaliteedi ja labori jaoks olid samuti tüütud. Lisaks oli ettevõttel tekkinud piisavalt finantsi kuluka protsessi ettevõtmiseks ja uusi projekte uuenduste kasutamiseks.

Peamine tõukaja tööjõupuudus

„Küsimus taandub tegelikult ka sellele, et me lihtsalt ei leia endale töötajaid. Vanasti maksid palju ja said inimese õhtusesse või öisesse ehk kolmandasse vahetusse. Nüüd maksa, palju tahad, tulevad väga vähesed,“ toob Tamm välja, et uuele põlvkonnale on vaba aeg rahast tähtsam. „See eristab põlvkondi. Järgmine põlvkond on töö mõttes võib-olla veel hullem,“ naerab ta. Ettevõttele tähendab see aga seda, et ei saa toota nii palju, kui vaja.