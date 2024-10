Kurikuulsa krüptoplatvormi FTX-i kasutajad hakkavad oma raha tagasi saama

Varasemate hinnangute kohaselt võlgnes firma võlausaldajatele 11,2 miljardit dollarit. Plaani kohaselt saavad 98% võlausaldajatest kätte 19% rohkem kui firma neile võlgnes. Viimaste hinnangute kohaselt on FTX-il kokku erinevaid varasid 14,7-16,5 miljardit dollarit. Sealjuures otsustati, et klientidele makstakse tagasi rahas, mitte krüptovaluutades, kuivõrd firma hoidis oma esindajakontol tegelikult oluliselt vähem krüptovaluutasid kui nad viitasid.

„Me oleme valmis valitsusvälistele võlausaldajatele tagastama 100% pankrotinõuete summadest koos intressiga, mis saab olema läbi ajaloo suurim ja keerukaim pankrotivarade jaotus,“ märkis FTX-i praegune tegevjuht John J. Ray III avalduses. Ta lisas, et võlausaldajaid on rohkem kui 200 jurisdiktsioonis üle maailma. Täpne raha jaotuse aeg on selgumisel.

John J. Ray III määrati FTX-i ajutiseks juhiks kaks aastat tagasi novembris, pärast seda kui firma esitas saneerimisavalduse. Pärast ettevõtet üle võttes sõnas ta toona, et pole kunagi näinud sedavõrd suurt põrumist ettevõtte kontrollmehhanismides. 65-aastase ameeriklase jaoks ei ole see esimene taoline juhtum: näiteks töötas ta ka skandaalse Enroni pankrotijuhtumi juures, üritades võimalikult palju võlausaldajate raha tagasi saada.

„Kohtu poolne kinnitus meie plaanile on oluline verstapost, et jagada raha klientidele ja võlausaldajatele. Tänane saavutus on võimalik ainult tänu seda juhtumit toetanud professionaalse meeskonna kogemustele ja väsimatule tööle, kes on suutnud kokku koguda miljardeid dollareid, ehitades FTX-i raamatupidamist uuesti algusest peale üles ja kogudes varasid kokku kogu maailmast. See peegeldab ka tugevat koostööd, mida oleme teinud valitsuste ja agentuuridega kogu maailmast, kes jagavad meie eesmärki parandada FTX-i siseringi rikkumistest tulenenud kahju,“ lisas ta. Näiteks müüs FTX aasta alguses maha osaluse tehisarufirmas Anthropic 884 miljoni dollari eest.