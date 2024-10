Eesti kestliku ettevõtluse tipptegijad: see pole mingi trend, vaid suund

Üheks suuremaks ülemaailmseks probleemiks toidutootmises peab Kaare toidukao suurust. „Igal aastal läheb globaalselt kolmandik toidust raisku,“ tõdes ta. Ettevõte soovib sellele probleemile lahendust leida, muutes tarbijate teadlikkust ja aidates mõista, et raisatud toidul on suur keskkonnamõju. Lisaks peetakse oluliseks pakendite arendamist, mis vähendaks toiduraiskamist, samas suurendades pakendite ringlusse võetavust.

„Esimene suur samm oli sertifitseeritud kakao kasutuselevõtt kümme aastat tagasi, millele järgnes sel suvel sertifitseeritud metspähkli kasutamine,“ rääkis ta. Lisaks on ettevõte vähendanud soolasisaldust oma valmistoitudes alates 2015. aastast 14%, taastuvenergia kasutamine ja tootmise tõhustamine on vähendanud heitmeid enam kui 75%.

Eesti ühe mõjukama toidutööstuse Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare selgitab, et kestlikkus on ettevõtte fookuses olnud pikalt, ent süsteemsemalt tegeldakse sellega alates 2016. aastast. „Meie kestlikkuse eesmärgid ja mõõdikud katavad keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ning valitsemise teemasid,“ selgitas Kaare. „Panustame kõige rohkem seal, kus meie mõju on kõige suurem,“ lisas ta. Orkla Eesti tegevuste tõhusust kinnitab mullu pälvitud vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgis.

Estiko-Plastar harib oma kliente

Toidutootmise teise poole ehk pakendite tootmisega on seotud Tartumaa ettevõte Estiko-Plastar, mille tegevjuht Meelis Jürgens selgitab, et pakendimaailmas on selge suund pakenditele, mis on tehtud kas taaskasutatavatest, ümbertöödeldud või looduslikult taastuvatest materjalidest.

„Meie suurklientide strateegiates olev jätkusuutlikkus kandub meile üle. Nii neile kui ka meile on väga oluline, kuidas loodust säästa,“ räägib Jürgens. Veel ammu enne seda, kui Euroopa Liidust hakkas tulema erinevaid nõudeid, hakati Tartus selles suunas liikuma. Estiko-Plastar omab rahvusvahelist jätkusuutlikkuse sertifikaati ISCC ning on alates 2020. aastast määranud ka enda ettevõtte jalajälge. Lisaks on ettevõte liitunud erinevaid tööstusharusid koondavate pakendiringluste algatustega, nagu RecyClass ja CEFLEX, et olla kursis eri turgudel kohaldatavate nõuete ja suundumustega ning edendada ringmajandust.

Ka nemad harivad oma kliente, milliseid materjale tasub kestlikkuse seisukohalt kasutada ja milliseid mitte.

Investeerimiskindlus aitab otsuseid teha

Meelis Jürgens meenutab, et jätkusuutlikkuse nõuded pakenditele on järjest karmimaks muutunud just viimastel aastatel. „Praegu ei ole veel kehtestatud seaduslikku sundust jätkusuutlikke pakendeid kasutusele võtta, kuid erinevad EL-i direktiivid on peagi rakendumas.“ Kui Skandinaavias vaatavad ettevõtted pikemalt ette ja katsetavad ning tellivad kestlikke materjale, siis Baltimaades lükkavad toidutootjad neid otsuseid pigem edasi, kuna kohustust veel ei ole.

Kestlikkuse kasv toiduainete pakendite puhul ei pea tingimata silmaga näha olema. Peamiselt puudutab see pakendite arenduses kasutatavate materjalide kooslust ja just see teeb Jürgensile muret.

„Tehakse reegleid, adumata, kas pakendeid on võimalik ka päriselt teha või kasutada. Kas tehnoloogia on valmis? Kas nõuetele sobivat materjali jagub?“ toob Jürgens välja. Jagatakse erinevaid toetusi, aga mitte selleks, et uusi tehnoloogiaid saaks kasutusele võtta.