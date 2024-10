TKM Grupp teenis kvartaliga 2,6 miljonit eurot vähem kasumit kui mullu

Veelgi rohkem kahanes grupi kasum: kui mullu oli puhaskasum ligi 11,2 miljonit eurot, siis nüüd ligi veerandi võrra vähem ehk 8,6 miljonit eurot. Üheksa kuu kokkuvõttes on TKM Grupi müügitulu 687,9 miljonit eurot (-1%) ning puhaskasum 16,9 miljonit eurot (-31%).

„Mitu aastat kestnud majandussurutisest tingitud tarbijakäitumine on endiselt ettevaatlik ja ebakindel. Tööturu ebastabiilsuse ja jätkuva majanduslanguse kartuses on tarbijate ostukäitumine muutunud oluliselt ratsionaalsemaks,“ sõnas TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp. „Klientide arv grupi kauplustes püsib sarnasel tasemel eelneva aastaga, kuid ostukorvis on näha selgeid muutuseid. Otsitakse soodushinnaga kaupa, lähtutakse kampaaniatest ning ostetakse vähem,“ lisas Puusepp.