ÜLEVAADE | Milliseks kujuneb ees ootava talve gaasi hind?

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik hindab gaasituru olukorra stabiilseks. „Hetkel on gaasi turuhinnad veidi madalamad kui eelmisel aastal samal ajal ning turuhinna tulevikukõver sirge. Nii järelejäänud sügis- kui ka talvekuudel kaubeldakse hinnaga u 39–40 €/MWh. See näitab, et turg on tänu mahutite suurele täitumusele talveks hästi valmis,“ sõnas Kaasik, lisades, et Euroopa mahutid on praegu üle 94% ulatuses täidetud.