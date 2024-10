Üks häda ajab teist taga. 600 töötajaga tehas ähvardab end kinni panna juba 2028. aastal

Kliimaministeerium on võtnud südameasjaks täiendada maapõueseadust. See tähendab, et kuni 2026. aastani pandaks pausile nii uute põlevkivikaevandamiste menetlemine kui ka uute taotluste vastu võtmine. Tänaseks on ära esitatud ka seaduseelnõu, mis Kiviõli keemiatööstust aga murelikuks teeb.