Eleringi nõukogu valis ettevõtte juhiks tagasi Kalle Kilgi

„Nõukogu hinnangul näitavad Kalle varasemad saavutused ja kogemused võimekust lahendada keerulisi probleeme ning juhtida Eleringi meeskonda tõhusalt. Kallel on selge arusaam ettevõtte strateegilistest eesmärkidest ja soov panustada organisatsiooni pikaajalisse edusse. Tema jätkamine ametikohal tagab ettevõtte strateegilise visiooni ja tegevuste järjepidevuse, mis on ülioluline praegusel kiires muutuvas keskkonnas,“ märkis Okk.

„Mul on suur au jätkata Eleringi professionaalse ja pühendunud meeskonnaga ajal, mil kogu energeetika valdkond on suures muutuses ja mis nõuab ka meilt Eleringis arenguhüpet. Saame veelgi enam teha selleks, et paremini vastata nii omaniku kui energiaturu osaliste ootustele, tagades samaaegselt Eesti varustuskindluse. Eleringi ees seisvateks peamisteks selgepiirilisteks väljakutseteks on 2025. aasta alguses toimuv sünkroniseerimine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga, 2030. aastaks plaanitav suuremahuline üleminek taastuvelektrile ning energiasüsteemi kriisikindluse tõstmine,“ kommenteeris omalt poolt ka Kilk.