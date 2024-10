Ekspress Grupi digitellimuste hulk kasvas aastaga 24%

Võrreldes eelmise kvartaliga jäi digitellimuste arv sisuliselt samale tasemele, kerkides 53 võrra. „Kolmandas kvatalis kahanes kvartaalses võrdluses Leedu Delfi digitellimuste hulk 4200 võrra. Kahanemine oli ootuspärane ja tulenes mõne suure koostööprojekti lõpetamisest. Edaspidi keskendub Leedu Delfi senisest enam tellimuste otsemüügile, mis on meediaettevõttele tulusam ning annab parema võimaluse tellijatega otse suhtlemiseks,“ lisas Rüütsalu.

Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.