Kusti Salm liitub Milrem Roboticsi nõukoguga

„Kusti Salm on üks Euroopa tunnustatumaid kaitseeksperte. Ta on oma karjääri jooksul olnud Eesti kaitsevalmiduse tõstmise, Euroopa Liidu kaitsealgatuste ning nüüdseks ka Euroopa ühe lootustandvama kaitseidu eestvedajaks,“ ütles ettevõtte asutaja ja aktsionär Kuldar Väärsi. „Arvestades Kusti ulatuslikke kogemusi, on ta väärtuslik täiendus Milrem Roboticsi meeskonnale.“

„Milrem Robotics on Euroopa kaitsetehnoloogiaareeni tõeline pioneer. Ettevõte investeeris lahinguvälja moderniseerimisse tunduvalt varem, kui see muutus igapäevaseks. Võimalus anda oma panus sellesse märkimisväärsesse eduloosse on mu privileeg,“ ütles Salm.

Milrem Robotics on Euroopa juhtiv robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja ning süsteemiintegraator, mil on kontorid Eestis, Soomes, Rootsis, Hollandis, Poolas, USA-s ja Araabia Ühendemiraatides. Ettevõte on tuntud mehitamata lahingusüsteemide THeMIS ja Type-X ning autonoomiakomplekti MIFIK poolest.