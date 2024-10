Tippjuhid: kriisidega toimetulek on tugeva juhtimise peegeldus

„Kindlasti ei peaks juhtimisele mõtlema kui kulule, vaid täiendavale investeeringule – tugev juhtimine on jätkusuutliku äriedu oluline eeldus. Riskide hindamine, kriisideks valmisolek ja vajalikud juhtimisotsused võivad olla kõik kulukad, aga kõige selle puudumine on varem või hiljem kindlasti veel suurema hinnasildiga,“ tõdes BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar.

Tallink Grupi kommunikatsiooni- ja ESG valdkonna juht Katri Link usub, et edukas juhtimises peitub ootamatute olukordadega toimetuleku võti ning seda on tõestanud viimaste aastate kriisid. „Oluline on oskus mõelda ette olukordadele, mis võivad sundida kiiresti kurssi muutma. Isegi kui kõigeks ei saa lõpuni valmis olla, siis piisab ka teadmisest, et olemas on kompetentsed inimesed, kes oskavad leida lahendusi ning vajaliku plaani luua,“ ütles ta.

Oluline muutus peaks tema sõnul toimuma aga selles, et ESG-alane raporteerimine toimuks sarnastel alustel, kasutades ühtseid metoodikaid. Praegu on ettevõtetel just metoodikate osas üsna vabad käed jäetud ning see tekitab ESG andmete võrdlemisel küsitavusi. „Näiteks emissioonide arvutamisel on igal laevafirmal veidi erinev metoodika ja arvutuskäik. Nii kogutakse ühtsesse Euroopa Komisjoni Thetis andmebaasi küll suur hulk teavet, aga lähemalt uurides selgub, et võrreldakse õunu apelsinidega,“ tõi Link näite.

Swedbanki juht Olavi Lepp leiab, et suur osa juhtimisest on sageli igav ja nähtamatu ning see on hea, sest annab kinnitust, et juhtimine toimib, riskid on maandatud ja ootamatusi on vähem. Reaalse ohuna tajub Lepp aga regulatsioonide massiivi, mis sunnib tegelema kõige sellega, mis soovitud muutust lõpuks kaasa ei too.