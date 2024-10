Monica Meldo: ärikinnisvara turu üüriotsuse kaalukeeleks on üha enam kõrvalkulud

Hoonete kvaliteedimärk

Millised hooned annavad ettevõtjatele kindustunde jätkusuutlikkuse tagamisest ja sobituvad ESG põhimõtetega? Selleks taotlevad arendajad aina enam rohemärgiseid, mis annavad kindlustunde hoone keskkonnasõbralikkusest. Energiasäästlikud lahendused, nagu päikeseenergia kasutamine ja ökoloogiliselt säästvad ehitusmaterjalid on ühelt poolt praktiline samm kõrvalkulude vähendamiseks, aga ka rohelise mõtteviisi tõestus. Üheks Euroopa enam levinud hoonete rohemärgiseks on BREEAM. Praegu on Eestis kokku 11 hoonet, mis on saavutanud BREEAM-i sertifikaadi „Excellent“ taseme, mis näitab selgelt, et jätkusuutlikkus ja energiatõhusus on siin kinnisvaraturul tõusutrendiks. Fahle Linnak on aga pälvinud isegi kõrgeima „Outstanding“ taseme, mis on ainulaadne Eestis. See tähendab, et need hooned ei ole mitte ainult energiasäästlikud ja soodsate kõrvalkuludega, vaid pakuvad ka kaasaegset ja kvaliteetset töökeskkonda, mis vastab rangetele rahvusvahelistele standarditele ning seab lati kõrgemale kogu ärikinnisvara sektoris.