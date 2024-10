Eamets: kinnisvaraturg hakkab tasapisi elavnema

Äsja avaldatud Notarite Koja kokkuvõte III kvartali kinnisvaratehingute kohta näitab, et inimesed jälgivad hoolega seda, mis juhtub intressidega. Kinnisvaratehingute arv on natuke kasvanud võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga – kasv oli 2%, mis tähendab 300 tehingut rohkem. Samas oli üheksa kuu lõikes tehinguid siiski vähem kui eelmisel aastal. Kokkuvõttes on tehingute arv siiski hakanud tasapisi, iga kuu, tõusma – vähemalt pealinnas.

Usun, et tõus jätkub, sest järgmisel nädalal teeb Euroopa Keskpank suure tõenäosusega järgmise intressilangetuse. Traditsiooniliselt on sammu pikkus 0,25 protsendipunkti, mis tähendab, et kuue kuu euribor peaks sellega jääma 3% piiresse, kuhu ta on ettevaatavalt juba täna jõudnud.

Oodata on ka teist intressilangetust detsembris, mis tähendab, et euribor peaks aastavahetuseks jõudma 2,8%-ni. See on kindlasti hea uudis nii uutele kui ka vanadele kinnisvaraostjatele, sest laenukulu väheneb.

Kui praegu on kinnisvaraturul pakkumine üks aegade suurimaid, siis intresside alanemine hakkab ilmselt suurendama ka tehingute arvu. Täna on suurimaks takistuseks tarbijate ebakindlus tuleviku suhtes. Loodame, et suuremad festivalid on tänaseks läbi ja ees ootab rahulikum periood, kus igal nädalal uuest maksust ei räägita. Inimestele, kes ostavad endale kodu, on hea uudis ka see, et praegu ei ole majanduslikult kasulik osta korterit väljaüürimiseks, mis tähendab, et ostmisel on konkurente vähem, kes võiksid hinda üles ajada. Teisalt tuleb arvestada, et järgmisel aastal tõusevad maksud, mis teeb kõik tehingud kallimaks.