Leedus Eurojackpotiga üle 80 miljoni euro võitnud mees: see polnud esimene kord

Lotokorraldaja sõnul nägi mees nende Vilniuse kontorisse sisenedes välja uskumatult rahulik – nagu ta polekski just mõned päevad tagasi multimiljonäriks saanud.

Mees rääkis, et on lotot mänginud juba üle 15 aasta ja valib alati numbrid ise, mitte ei lase seda masinal teha. See strateegia on tal ikka ja jälle töötanud ning ta on ka varem lotoga edukalt võitnud, kuigi mitte küll miljonitesse ulatuvaid summasid.

„Sõitsime Kėdainiai linnast läbi, et Kaunasesse perepeole minna. Läksime läbi Norfa supermarketist, et külakosti kaasa osta,“ kirjeldas mees. Selle käigus otsustas ta ka lotoga õnne proovida. „Mul oli aimdus, et kunagi võidan suurelt,“ kinnitas ta ja lisas, et juba enne seda, kui ta oma piletit kontrollis, oligi tal tunne, et ta on võitnud. „Mängin regulaarselt Keno Lotot, Viking Lottot, aga enamasti Eurojackpoti. Tasus ära,“ rääkis õnnelik miljonär.

Balti riikide suurim võit

Suurest võidust hakati Leedus rääkima juba reede õhtul kohe pärast loosimist. Mees kontrollis võidunumbreid laupäeva hommikul internetist ja läks samal õhtul ka veel poodi, et lasta piletit kontrollida masinal.

Leedu uus multimiljonär ütleb, et talle on lotot mängides alati meeldinud unistada ja tal on plaan paigas, mida ta oma võiduga teeb. „Mul on suur pere, jagan raha lastele ja lastelastele, osa sellest ka investeerin,“ selgitas ta.

7. oktoobri õhtul võitis üks õnnelik Leedu lotomängija Eurojackpotiga 81 miljonit eurot. See on läbi aegade suurim summa, mis Balti riikides võidetud.

Eestis võideti lotoga viimati suurem summa 7. veebruaril, kui 50. eluaastates Saaremaa naine võitis Bingo lotoga 426 671,80 eurot.