ESTO kasutab nüüd Klix by Citadele makselahendusi

ESTO pakub hetkel oma lahendusi rohkem kui 5500 erinevale poele, parandades nende klientide ostukogemust. Klixi maksete integreerimine ESTO Checkouti on tõestus sellest, et ESTO tagab oma kaupmeestele alati parimad tootelahendused.

Citadelel on Balti riikide pangandussektoris keskne roll. Citadele on usaldusväärne pank, kellel on aastatepikkused kogemused, mis tugevdavad veelgi kaupmeeste usaldust ESTO vastu. Tänu Klixi täiustatud tehnoloogiale on ESTO heal positsioonil, et jätkata tipptasemel makseteenuste osutamist oma ulatuslikule kaupmeeste võrgustikule.

Mikk Metsa, ESTO asutaja ja tegevjuht: „ESTO Checkout on Balti riikides üks populaarsemaid kaupmeestele mõeldud lahendusi, mis pakub kõikvõimalikke makse-, krediidi- ja turundusteenuseid, et aidata meie partneritel oma äri kasvatada. Kaasates Klixi oma backend-makselahenduste pakkujana, saame veelgi parandada maksete töötlemise usaldusväärsust, jättes samal ajal alles kõik põhilised krediidi- ja turunduslahendused, mille on välja töötanud ning mida pakub ESTO. Tänu ühtsele integreerimisele ESTO Checkoutiga saavad kaupmehed jätkuvalt oma klientidelt krediidi- ja tavamaksete kogumisel kasu ESTO töökindlast universaallahendusest.“

Klix by Citadele on universaalne makseviiside pakkuja, mis hõlmab laia valikut populaarseid makse algatamise teenuseid, sealhulgas kaardimakseid, Apple Payd ja Google Payd, samuti kergesti integreeritavat järelmaksu. Selle on välja töötanud üks Balti riikide suuremaid ja enim usaldatud panku ning tänu sellele partnerlusele on tagatud, et meie kaupmehed ja nende kliendid saavad kasu stabiilsest, uuenduslikust ja turvalisest maksetaristust.

Vladislavs Mironovs, Citadele juhatuse liige, strateegiajuht: „Meil on hea meel toetada ESTO-t sel üleminekul ja pakkuda nende kaupmeestele usaldusväärseid makselahendusi. Koostöö ESTO-ga tugevdab veelgi Citadele jalajälge kõigi kolme Balti riigi e-kaubanduses, tehes Klix by Citadelest piirkonnas ühe juhtiva kassalahenduse.“

Klix by Citadele Klix on Citadele panga loodud universaalne makselahendus, mis pakub kaupmeestele Baltimaades e-maksete taristut, andes võimaluse valida endale sobivaim makseviis – tasuda kohe, kasutades kaarti või internetipanga makset või jagada makse osadeks. Citadele Klixi partnerite arv on kasvanud enam kui 2500 e-kaubandusega tegeleva kaupmeheni kogu Baltikumis. Klientide seas on nii elektroonikakaupade ja mööblimüüjad kui ka erinevad teenusepakkujad, nagu airBaltic, Mobilly, Pasažieru Vilciens, RD Electronics, Tet, K Senukai, 1a.lv, Mēness aptieka, Jahonts, Sony Center, MySport, Dermatology Clinic, Anti Aging Institute, 4th Dimension ja paljud teised. Tutvu Klix makselahendusega