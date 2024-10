Bolt on blokeerinud platvormilt suure hulga probleemseid juhte. Mida see neile tähendab?

Kuigi viimastel nädalatel on Bolt Drive’i autodega juhtunud taas mitu tõsist liiklusõnnetust, on transpordihiiu sõnul olukord märksa parem kui algusaastal. Paranenud näitajates mängib oma osa ka see, et suur hulk probleemseid juhte on platvormilt tänaseks kõrvaldatud.