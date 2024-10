Mihkel Nestor: Hiina utsitab majanduskasvu

Hiina majandus ei taha täita talle seatud suuri ootuseid

Hiina osakaal maailmamajanduses on viimastel kümnenditel jõudsalt kasvanud ja läheneb juba viiendikule kogu maailmamajandusest. Seetõttu pole imestada, et viimaste aastate vinduva majanduskasvu taustal on tihtilugu loodetud, et just Hiina majanduse jõuline tõmme veab endaga kaasa ka teised riigid. Kahjuks on senised ootused osutunud aga pidevalt valestartideks, sest optimistlikemate prognoosideni pole sealne majanduskasv küündinud.

Lisaks oodatust aeglasemale kasvule on aina teravamaks mureks muutunud Hiina suhted USA ja Euroopa Liiduga. Hiina pikaajaliseks eesmärgiks on olnud majanduse mitmekesistamine – sõltuda vähem odavast ekspordist ja turgutada kodumaist nõudlust. Et edusammud viimases pole olnud päris ootuspärased, siis on Hiina valitsus teinud ka tõsiseid jõupingutusi, et mitmekesistada oma eksporti ja konkureerida lääneriikidega turusegmentides, mida varem domineerisid lääne suurettevõtted. Lisaks mitmekesisemale majandusele on hiinlased võtnud eesmärgiks vähemalt 5% majanduskasvu hoidmise, et jõukamatele riikidele järele jõuda ja elanike elujärge parandada. Viimastel aastatel pole selle tähise saavutamine olnud lihtne ja ka täna ennustavad prognoosid lähiajakssellest pigem aeglasemat kasvu. Kuigi pidev majanduse turgutamine pole Hiina juhtkonnale meeltmööda on nad lõpuks ikkagi tunnistanud – kus häda näed laita, seal tule ja aita.

Hiinlane ei taha tarbida