Kaitseministeerium on sunnitud Tallinna kesklinnas asuva hoone taas oksjonile panema

Kuigi juuni algul selgus, et kaitseministeeriumil õnnestus kolmandal enampakkumisel 1,145 miljoni euro eest maha müüa Narva maantee 8 hoone, siis nüüd pannakse hoone uuesti enampakkumisele. Vastava käskkirja allkirjastas kaitseminister Hanno Pevkur nädalapäevad tagasi.

Hoone müügiga tegeleva riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) esindaja ütles ERR-ile, et enampakkumise võitjast olenevatel põhjustel ei õnnestunud notariaalset võõrandamislepingut sõlmida ning seetõttu on hoone uuesti müügis.

Juunikuise enampakkumise võitis Appsy OÜ, mis on 2019. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevusalaks on programmeerimine ja tarkvara konsultatsioon, peamiselt mobiilirakenduste arendamise konsultatsioon. Ettevõtte kõrvaltegevusalaks on neile kuuluva kinnisvara üürileandmine.