Ettevõtjad valitsuse jätkuvast praktikast: see tähendab loomata jäänud töökohti ning saamata jäänud maksutulu

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter rõhutas, et kiirustamine ja mitte kaasamine töötab vastu valitsuse soovile ja lubadusele töötada majanduse konkurentsivõime kasvatamise nimel. „Hea õigusloome on selle üks nurgakive, sest ettevõtluse investeerimisotsused tehakse aastateks. Kui seadused ja maksud muutuvad üleöö, ootamatult ja mõjusid kaalumata, ei anna see kindlustunnet suuri investeeringuid teha,“ märkis ta. „ See tähendab loomata jäänud töökohti ning saamata jäänud maksutulu.“

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts selgitas, et on äärmiselt taunitav olukord, kus aina tihedamini poliitilistest kokkulepetest, ka koalitsioonileppest, tulenevad seadusemuudatused jõuavad Riigikogu menetlusse ilma sisulise kaasamisprotsessita. „On selge, et poliitikud soovivad oma programme ellu viia ja regulatsioone tuleb kohaldada vastavalt keskkonnale, kuid see ei saa toimuda nii, et muudatused viiakse ellu kiireloomulistena, ilma analüüsi ning kaasamiseta. Näiteks aktsiisimäärade muudatuste analüüsimiseks said ettevõtlusorganisatsioonid 3 tööpäeva,“ sõnas Palts ning lisas, et vähene austus kokkulepitud õigusloome põhimõtete vastu paneb mõtlema millise signaali annab see ühiskonnale, kui sõnades soovitakse asju paremini teha, kuid tegudesse see liiga hästi ei jõua.