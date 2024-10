Eksperdid kulukast paigalseisust: direktiivi ülevõtmisel on Eesti koperdanud ise üles seatud tõketesse

Teadmata ja kommenteerimata koalitsioonisiseid arutelusid on probleem selles, et direktiivi ülevõtmisel on aastate eest valitud ülemääraselt keeruline ja Eesti õigussüsteemi sobimatu lahendus. Selle eest hoiatas lai ring eksperte juba aastate eest. Tagasisidet eirati. Tulemiks on poolik eelnõu. Endiselt oleks kõige kiirem ja mõistlikum võtta direktiiv üle väärteomenetluses (mida on korduvalt erinevad õiguseksperdid soovitanud). Kui selline valik oleks tehtud 2020. aastal, oleks konkurentsidirektiivi ülevõtmisega seonduv Eestis juba unustuse hõlma vajunud. Ka hetkel on võimalik direktiivi ülevõtmine väärteomenetluses ja kiiremini, kui senise lahendusega jätkamisel.