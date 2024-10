Raport: energiamahukatest tööstusharudest on Eesti jaoks suurima potentsiaaliga kolm

Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane sõnas, et seoses taastuvenergia toodangu kasvuga on tekkinud arutelud energiamahukate tööstuste rajamise üle välisinvesteeringute toel. „Energiamahuka tööstuse arendamise riskiks on Eesti elektrienergia lukustamine madala perspektiiviga projektidesse, mis ei ole meie majanduse huvides. Teiste riikide kogemus näitab, et suurema jõukusega käib üldiselt kaasas suurem energiatõhusus ehk jõukates riikides luuakse ühe energiaühiku kohta rohkem lisandväärtust,“ rõhutas Varblane.

Näiteks puidu biorafineerimistehase toodangut saab Eestis kasutada toidu- ja kaubapakendite, erineva otstarbega paberi ja rõivatööstuse kangaste tootmiseks, aga ka biokomposiitide ja keemiatööstuse sisendina. Eesti majanduse jaoks suure potentsiaaliga on ka metanooli tootmine, mille derivaadid on lisaks energiakandjana kasutamisele oluliseks tooraineks mitmes valdkonnas, näiteks plasti-, farmaatsia- ja värvitööstuses. Olulise majandusliku potentsiaaliga on ka haruldaste muldmetallide väärindamine, kus Narvas valmiva magnetitehase esimene etapp on üks osa valdkonna laiematest võimalustest. Eriti arvestades, et muldmetallide tähtsus kõrgtehnoloogilistes tööstustes üha kasvab, sh elektroonikas, akude tootmises ja taastuvenergia tehnoloogiates. Muldmetallidel on oluline koht Euroopa kriitiliste toorainete määruses, millega nähakse ette, et aastaks 2030 toodetakse ja töödeldakse Euroopa Liidu kriitiliste toormete tarbimisvajadusest 40% liikmesriikides.