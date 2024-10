Hoiatustest oli kasu. Suure ravimifirma esimene aasta Eestis lõppes edukalt, käesolev on olnud veel parem

Oma aruandes ütlevad nad, et emaettevõte Novo Nordisk A/S on diabeedi ja rasvumise ravis maailmas liidripositsioonil. Kontsernis nähakse vaeva, et tootmisvõimsusi suurendada, sest nende ravimid on väga populaarsed. Ka Eesti turul on nõudlus kasvav. 2024. aastal tegid nad siin esimese kaheksa kuuga 16 miljonit eurot netokäivet. Lähiajal on neil turule tulemas mitmeid uusi tooteid, ütlevad nad aruandes.