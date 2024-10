Swedbank langetab igapäevapanganduse teenuste hindu

„Novembrist pakume eraklientidele Põhipaketti, mis sisaldab deebetkaarti 1 euro eest kuus ning piiramatult pangasiseseid, siseriiklikke ja Euroopa makseid nii äpis kui ka internetipangas. Klientide heaolu on meile väga oluline ja varasema Maksete paketi (kuutasuga 1,5 eurot) asendamine Põhipaketiga võimaldab teha sellesse väike, kuid oluline panus,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Samuti muutub soodsamaks Swedbanki erakliendi deebetkaardi kuutasu. Deebetkaart Plussi kuutasu hakkab novembrist olema 1 euro varasema 1,28 asemel. „Soovi korral saab klient edasi arveldada üldhinnakirja alusel, kuid kui tal on deebetkaart, siis Põhipaketi kuutasu on täpselt sama suur nagu deebetkaardi kuutasu. Paketis on aga pangakaart ja piiramatult ülekandeid tasuta. Viime olemasolevad kliendid, kes Swedbanki teenuseid aktiivselt kasutavad, automaatselt üle nende jaoks soodsaimale arveldusviisile,“ lisas Ulla.