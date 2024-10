Uuring: ettevõtjad vaatavad praegust tööturu olukorda murelikult

Küsitlusele vastanud ettevõtjatest hindas 69%, et nende jaoks on praegu oluliseks väljakutseks olemasolevate töötajate hoidmine ja uute sobivate värbamine. Kõige suurema murena tajutakse tööturu olukorda teenindussektoris, kus heade töötajate nappust pidas probleemiks 81% vastajatest. Sellele järgnevad majutus ja toitlustus (77%), töötlev tööstus (70%) ning põllumajandus ja ehitus (mõlemad 70%). Ülejäänud tegevusaladel jääb see näitaja eelnevatele mõnevõrra alla.