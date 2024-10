Kuni 5000 eurot kuus. Võrreldes aastataguse ajaga pakutakse üle 10 protsendi suuremat palka

„Muudatusi palgapakkumistes mõjutab lisaks majandusolukorrale ka tööandjate valmisolek palka avalikult näidata,“ märkis tööturul toimunu kohta tööportaali CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler. Ta lisas, et just keskastmejuhtide ja tippspetsialistide tööpakkumiste palgakasvu on viimase nelja kvartali jooksul mõjutanud tööandjate julgus palka avalikult näitama hakata.