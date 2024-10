Korteriühistu esimees: kui on võimalus raha hoiusele teenima panna, tasub seda kasutada

Kokku 32 liikmega ühistu juhi mõttekäik on lihtne: hoides raha arveldusarvel, seisab see niisama, samas kui kogumishoiuse 3,3% intress kasvataks varusid vaikselt, aga kindlalt. „Maja remondifond on igaks juhuks valmis kogutud, aga seda raha ei ole ju täna või homme vaja. Kui see hetk tekib, saab ka ühe päevaga selle sealt Bigbanki kogumishoiuselt välja võtta,“ räägib ühistujuht.

Razgonjajevi sõnul sai ta Bigbanki kogumishoiusest teada ühistuni jõudnud e-kirja kaudu. „Ega meil kaua mõelda olnud vaja, kõik tundus turvaline ja igati mõistlik. Uurisin veel igaks juhuks, kas ja kui suure intressiga teised pangad sarnast toodet pakuvad ja kas kuskil ehk on peidus mõni konks või salajane teenustasu, mis meie võidu ära sööks, aga ei olnud – Bigbanki pakkumine 3,3% oli selgelt turu parim,“ selgitab ta. Samalaadsete korteriühistutele ja ka ettevõtetele suunatud pangahoiuste puhul on teiseks parem pakkumine turul praegu 2% intressi aastas ehk rohkem kui kolmandiku võrra väiksema intressitootlusega.

Ka ühistu raamatupidaja kinnitas Razgonjajevile, et tal on teisigi sarnaselt vabu vahendeid hoiustavaid ühistutest kliente ning et rahaliselt on see mõistlik teguviis. Bürokraatiat selle sammuga sisuliselt ei kaasne, sest otsuse tegemine on puhtalt korteriühistu juhatuse pädevuses, kuna raha ei kasutata ju ära, vaid see kantakse lihtsalt arveldusarvelt kogumishoiusele.

„Ühistu vaates meeldib mulle ka see, et iga päev tiksub natuke raha, sa näed seda lisandumist oma kontolt ja kord kuus kantakse see intress sulle kogumishoiusele, mitte ei pea mingi pikema perioodi lõpuni intresside laekumist ootama. Pole ka ohtu, et kui vahepeal mingil põhjusel peaks kas osa või kogu raha välja võtma, kaotad seni kogutud intressi lepingurikkumise tõttu. Bigbanki kogumishoiuse loogika ja lähenemine on praeguses majanduskeskkonnas väga okei,“ selgitas korteriühistu juhatuse liige Sergei Razgonjajev Tartust.