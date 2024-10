Bloomberg: Euroopa majandus seisab silmitsi pidurdamatu langusega

Euroopa liidrid seisavad silmitsi üha muret tekitavamate märkidega. Prantsusmaal on paremäärmuslikud jõud saavutanud rohkem võimu. Saksamaa suurim autotootja Volkswagen kaalub esimest korda kodumaal asuvate tehaste sulgemist. USA suured tehnoloogiafirmad pööravad piirkonnale selja, sest siinsed tehisintellektireeglid on nende arvates liiga ranged.

Majandusportaali Bloomberg hinnangul näitab see, et Euroopa Liit (EL) ei suuda tegutseda ühtse ja tugeva majandusblokina. See nõrgestab piirkonna positsiooni ja seeläbi võimet reageerida ohtudele, nagu Hiina agressiivne tööstuspoliitika või Venemaa sõjaline agressiivsus.