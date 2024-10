Tänavu on aset leidnud juba üle 2000 tööõnnetuse. Õnnetusi on tunduvalt rohkem kui eelmisel aastal

Tööinspektsiooni (TI) kommunikatsioonispetsialisti Dajaana-Jessica Vaheri sõnul on 2355 õnnetust esialgne arv, sest 186 juhtumi asjaolud on veel selgitamisel ning need kajastuvad andmetes siis, kui on selgunud, kas tegu oli tööõnnetusega. Eelmine aasta leidis aset 3320 tööõnnetust.