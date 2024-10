HEA TEADA | Kartellide ja turuliidrite aeg on otsa saamas. Tulekul on kahjunõuded

Kujuta ette olukorda, kus turgu valitsev ettevõtja seab mingile tootele tarbijate kahjuks ebaõiglaselt kõrged hinnad. Tarbijate vaatest omab vastaspool sellises olukorras turgu valitseva seisundi kõrval ka infomonopoli – rikkujal endal on täilik teave selle kohta, mida ta on teinud, milline näib välja ta raamatupidamine, tulud ja kulud. Tarbijad seevastu on selles Taaveti ja Koljati võitluses kindlasti nõrgema rollis.

Selliselt ei ole kahju hüvitise nõudja roll kohtus just kerge. Üldreeglina on just hageja see, kes peab enda nõudeid tõendama, omamata tegelikult kogu infot ja üritades avalikult kättesaadavast infost järeldusi teha. Tavapäraselt lisandub sellele laviin kostja erinevatest vastuväidetest – alates nõude aegumisest kuni etteheideteni kahju kannataja enda rolli kohta. Sageli aga ei teata, et konkurentsiõigusest tulenevate nõuete puhul (loe: kui rikkuja on kõnekeeli kuritarvituslik monopolist või kartellist), siis on hagejal oluliselt lihtsam kohtus enda nõue ka päriselt maksma panna.

Kahjunõuete tegelik maksmapanek

Nimelt on Euroopa Liidu seadusandja mõistnud, et konkurentsiõiguse rikkumiste korral ei piisa sellest, et konkurentsiamet näppu viibutab ning vajalik on ka nn konkurentsireeglite eraõiguslik jõustamine. See tähendab seda, et Euroopa Liit on andnud liikmesriikidele selge sõnumi ja juhised: tehke nii, et konkurentsiõiguse rikkumisest tuleneva kahju hüvitamine oleks kohtus ka päriselt võimalik, mitte ei jääks üksnes teoreetiliseks soovunelmaks.

Eesti ongi konkurentsiseadusesse üle võtnud nn kahju hüvitamise direktiivi (2014/104/EL), mis loob (metafooridega jätkates) monopolidele ja kartellidele ette mitte ainult ühe vaid mitu Achilleuse kõõlust, mida kahju kannatanud tarbijad saavad ja peaksidki selliste nõuete esitamisel ära kasutama.

Pikem ajapuhver kohtusse pöördumiseks