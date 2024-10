Kadõrovi ja oligarhi verise arveteklaarimise taga on Venemaa Amazoni ümber puhkenud tüli

„Kui nad ei tõesta vastupidist, kuulutan ametlikult välja veritasu Barakhojevi, Suleiman Kerimovi ja Rizvan Kurbanovi vastu. Meil on tunnistajad ning teame inimesi, kellelt nad küsisid [minu mõrva] tellimuse hinda,“ vahendas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

Bekkhan Barakhojev ja Rizvan Kurbanov on Venemaa riigiduuma saadikud, Suleiman Kerimov aga föderatsiooninõukogu (parlamendi ülemkoda – toim) liige ja miljardär, kelle varade väärtuseks hindas Forbes viimati üle 10 miljardi dollari. Kõik kolm Kadõrovi põlu alla sattunud meest on pärit Tšetšeenia naaberpiirkondadest: Dagestanist ja Ingušeetiast.

President Vladimir Putini toetajana tuntud Kadõrov väidab, et oligarh Kerimov ning Riigiduuma saadikud Barakhojev ja Kurbanov olevat tellinud tema mõrva seoses Wildberries-nimelise ettevõtte ümber puhkenud konfliktiga.

Kaubamaja on asutatud Venemaa rikkaima naise poolt

Wildberries on Venemaa rikkaima naise Tatjana Kimi asutatud veebikaubamaja, mida on nimetatud ka Venemaa Amazoniks. Kim lahutas sel aastal oma abikaasast Vladislav Bakaltšukist ning teatas, et müüb oma ettevõtte Russ Groupile.