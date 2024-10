Bigbank pakub võlakirjainvestoritele võimaluse saada kasu panga kasvust!

Bigbanki võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

8. oktoobril 2024 alanud Bigbanki võlakirjade avaliku pakkumise baasmaht on 3 miljonit eurot, mida ülemärkimise korral on õigus suurendada 8 miljoni euroni. Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 6.50 Bigbank allutatud võlakiri 24-2034“ nimiväärtusega 1000 eurot, lunastustähtajaga 23.10.2034 ja kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6,5% aastas.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja selle kolmanda seeria kokkuvõttes.

Prospekt (sh lisa 1 ja lisa 2) koos võlakirjade tingimuste, lõplike kolmanda seeria tingimuste ja prospekti kokkuvõttega kolmanda seeria kohta on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu elektroonilises vormis kättesaadavad prospekti kolmanda seeria kokkuvõtte tõlked inglise, läti ja leedu keelde.