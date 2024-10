Uuring: Eesti inimesed muretsevad üha enam hakkamasaamise pärast

Prisma hanke- ja sortimendijuhi Kaimo Niitaru sõnul näitavad igapäevaostud hästi, kuidas hindavad inimesed oma toimetulekut. „Praegu on majanduslikult keeruline aeg, mistõttu kulutatakse palju väärtuslikku aega soodustuste otsimisele. Uuringust selgus, et inimesed on nõus soodsa pakkumise nimel kulutama isegi kuni 30 minutit rohkem aega,“ rääkis ta, lisades: „Näeme, kui olulised ja otsitud on soodsad hinnad praegu klientidele, sest suurem elukallidus muudab keerulisemaks ka igapäevase toimetuleku.“

Enamikul uuringule vastajatest (75%) kulub nädalas poest toidukaupade ostmisele hinnanguliselt kuni kaks tundi. 2/3 nendest, kes on hindade tõusu tõttu hakanud mõnes muus poes käima, on valmis kulutama kuni pool tundi tavapärasest kauem aega, et minna poodi, kus soovitud toodetele on parim hind. Keskmisest rohkem kulutavad toidukaupade ostmisele aega naised, 40+ vanuses inimesed ja suuremad pered.

Toimetuleku pärast muretsevad ka kõrgema sissetulekuga inimesed

Oma toimetulekut hindab heaks 29% ja halvaks 18% sihtrühmast. Esimese kvartaliga võrreldes on märgata kerget langustrendi keskmises hinnangus. Võrreldes eelmiste kvartalitega on keskmisest suuremas langustrendis eelkõige eestlaste, meeste, 30–39-aastaste ja keskmise ning kõrgema sissetulekuga inimeste hinnang toimetulekule.

Võrreldes eelmise kvartaliga on märgatavalt rohkem neid, kes usuvad, et olukord muutub halvemaks (+8pp), ning vähem neid, kes usuvad, et olukord paraneb (–6pp). „Kui küsida inimeste käest tulevikuprognoosi, siis see ei ole täna enam kõige optimistlikum. Lausa 37% vastanutest arvab, et olukord muutub veel kehvemaks. Tulemust mõjutab ilmselt hooajavahetus ning kütteperioodi algus, kuid kindlasti ka erinevad riiklikud maksumuudatused. Eesti tarbijate ebakindlus on selgelt suurenenud,“ selgitas Niitaru.