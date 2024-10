Voogedastusplatvorm Disney+ karmistas kasutustingimusi

Nimelt, kui varem võis Disney+ konto omanik jagada parooli ükskõik kellega tahes, siis nüüd on platvorm selle ära keelanud. Eesti ilmselt kõige populaarsem voogedastusplatvorm Netflix võttis sama meetme kasutusele juba mullu ning pälvis seetõttu ka palju kriitikat.

Kui tahad oma kontoparooli kolmanda isikuga jagada, siis tuleb selle eest edaspidi maksta eraldi tasu. Muudatusest teatati juba aasta alguses, kuid nüüd on paroolide jagamise keeld saanud sisse ametliku käigu. Rakendus saab nüüd aru, millised kasutajad asuvad samal koduaadressil ehk kuuluvad samasse leibkonda ja millised mitte.

Disney ütles eelmisel nädalal avaldatud blogipostituses, et USA kasutajad saavad 7-dollarilise kuutasu eest oma põhikontole lisada täiendava liikme, kes ei kuulu samasse leibkonda ehk samal koduaadressil. Premium kontole saab lisakasutaja lisada 9 dollari eest kuus. Kontol saab olla ainult üks lisakasutaja. Euroopas tuleb lisakasutaja eest välja käia 4,99 eurot kuus.

Kasutajad saavad aga oma kontot kasutada ka kodust väljaspool. Disney+ seadete alt saab defineerida ja lisada leibkonda kuuluvaid seadmeid, mis tähendab, et platvorm peaks ära tuvastama, milline seade kuulub konto omanikule ja milline mitte.

Disney+ on üks paljudest voogedastusplatvormidest, mis on otsustanud paroolide jagamise keelata. Trendile pani aluse Netflix, kelle mullune otsus pälvis kasutajate poolt palju kriitikat. Olulist käibe langust see aga ettevõtte sõnul kaasa ei toonud.