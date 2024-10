Valitsussektori eelarvepuudujääk ulatus augusti lõpuks ligi 640 miljoni euroni

Keskvalitsuse (peamiselt riigieelarve) puudujääk kasvas augusti lõpuks 697 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19 miljoni euro võrra suurem. Sügavama puudujäägi põhjustasid nii mittemaksuliste tulude väiksem laekumine kui hoogsalt kasvanud investeeringud ja majandamiskulud, mille taga on peamiselt kaitseotstarbelise varustuse hanked.

Augustis püsis maksutulude kasv kiire, peamiselt juriidilise isiku tulumaksu hea laekumise tulemusel. Ka kaheksa kuu kokkuvõttes on makse tasutud eelarves kavandatust enam, peamiselt tänu füüsilise ja juriidilise isiku tulumaksule. Seevastu mittemaksuliste tulude kaheksa kuu laekumine jäi eelmisele aastale alla nii omanikutulu kui ka CO 2 ühikuhinna langusest tulenevale CO 2 tulude laekumise vähenemise tõttu.

Plussis nii töötu- kui ka tervisekassa

Sotsiaalkindlustusfondidel oli augusti lõpuks väike ülejääk. Tervisekassa ülejääk oli 11 miljonit eurot, mis on parem seis, kui kogu varasema aasta jooksul, mil oldi väikeses puudujäägis. Eelmise aastaga võrreldes on seis siiski tuntavalt kehvem, kuna siis oli samaks ajahetkeks ülejääk 123 miljonit eurot. Ennekõike on hoogsalt kasvanud kulud ja seda just viimaste tervishoiutöötajate kollektiivlepingu alusel oluliselt kasvanud palkade tõttu.

Tasub märkida, et see aasta on viimane aasta, mil kehtib riigipoolne täiendav ajutine rahaline tugi, mis eraldati koroonakriisi alguses. Selle maht on tänavu 123 miljonit eurot.

Töötukassa jõudis aasta alguse puudujäägist augusti lõpuks samuti 11 miljoni euro suuruse ülejäägini, mis on viimaste aastatega sarnane seis ja ka sarnane aastasisene dünaamika. Aasta algab tavaliselt hüvitiste kulu tõusuga, töötuskindlustusmakse laekumine aga sellist hüpet ei tee. Ka olukord tööturul on rahuldav. Registreeritud töötute arv langes suvel eelmise aasta tasemest madalamale ning näitab jätkuvalt kergeid vähenemise märke.