Siiri Lahe taandub Estonian Celli tegevjuhtimisest. Uueks juhatuse liikmeks saab senine finantsjuht

Meelis Kuzma sõnul on Estonian Celli juhatuse liikme kohale asumine suur vastutus ja väljakutse, mida ta põnevusega ootab. „Keerulised ajad majanduses ja globaalpoliitikas mõjutavad kahtlemata ka Eesti ühe suurema tööstusettevõtte käekäiku. Energiahinnad on Eestis kõrged ning siinse energiaintensiivse tööstuse konkurentsivõime ülejäänud Euroopaga võrreldes madal,“ rääkis Kuzma. „Jätkan sihikindlalt tööd nii ettevõtte sees tulemuse parandamiseks kui riigi tasemel otsustajatele rahvusvahelise konkurentsivõime väljakutsete selgitamiseks.“

Ametit üle andva Siiri Lahe sõnul on Meelis Kuzma laialdaste kogemuste ja selge visiooniga juht ning väga hea valik juhatuse liikme kohale. „Usun, et Meelise ja Raini koostöös suudame viimasel ajal märkimisväärset kahjumit tootnud Estonian Celli tulemuse jälle positiivseks muuta,“ ütles Lahe, kes ise jääb oma pikaajaliste teadmiste ja kogemustega ettevõtte nõukogusse tegevjuhtkonda toetama.

Meelis Kuzma on töötanud Estonian Cellis erinevatel ametikohtadel 2013. aastast, viimati finantsjuhina. Lisaks on ta läbi aastate vastutanud puidusisseostu, logistika, personaliteemade ning erinevate lepinguläbirääkimiste eest. Tal on Tartu ülikooli magistrikraad finantsjuhtimises ja avaliku halduse bakalaureusekraad Tallinna tehnikaülikoolist.