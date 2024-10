Rohkem kui pooled töötajad on valmis kaaluma töökoha vahetust, kui kaoks kodukontori võimalus

Üle poolte töötajatest on valmis kaaluma töökoha vahetust, kui nende tööandja peaks vähendama või täielikult kaotama kodukontoris töötamise võimaluse. Samal ajal näitab globaalne suundumus, et paljud ettevõtted soovivad inimesi tagasi kontoritesse tuua, mis võib tekitada pingeid töötajate ja tööandjate ootuste vahel.

„Kodukontorit peetakse tänapäeval pigem baashügieeniks kui lisahüveks,“ sõnab CV.ee turundusjuht Karla Oder. „Kui paindlikkust vähendatakse, ootavad töötajad, et see kompenseeritakse teiste hüvedega. Avatud ja läbipaistev suhtlus tööandja ja töötaja vahel, miks inimesi tagasi kontorisse oodatakse, on võtmetähtsusega, et vältida ootamatusi ja säilitada usaldusväärne ning toetav töökeskkond ka ebakindlatel aegadel.“