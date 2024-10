Riigikogu liikme firma saab õiglase ülemineku fondist kuus miljonit eurot

Fondi teatel plaanib Ishaya rajada Kohtla-Järvele jätkusuutliku ja energiasäästliku saematerjali tootmise ja puidu termilise töötlemise tehase. Tarmo Tamm ütles Delovõje Vedomostile, et tehasesse on plaanis luua 25 uut töökohta.

2023. aastal oli ettevõtte müügitulu 218 eurot (2022. aastal oli see veel olnud 9689 eurot) ja ettevõte jäi 2793 euroga kahjumisse. 2023. majandusaasta aruandes öeldakse, et kuna puidueksport Venemaalt Euroopasse on lõppenud, siis 2023. aastal olulist majandustegevust ei toimunud. „2024. aasta eesmärgiks uute turgude leidmine,“ on aruandes kirjas.