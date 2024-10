Börsifirma Modera juht lahkub jaanuaris ametist

„Modera AS on täna tugev ja heas seisus, mistõttu tunnen, et nüüd on õige aeg teatepulk üle anda ja Modera AS-ile edaspidi kaasa elada aktsionäri rollis,“ kommenteeris Raido Toonekurg börsiteates. „Modera AS-i edu on põhinenud tugeval meeskonnatööl ning Eesti tarkvara inseneerial. Tugev globaalne kliendibaas ning kvaliteetne toode tagavad, et juhtkonna vahetus ei mõjuta kuidagi ettevõtte ambitsioone, ega nende järjepidevat elluviimist.“