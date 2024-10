FOTOD | Tänasest saab Boltist toidukaupu tellida Starshipi robotiga

Robotid töötavad elektrienergial

Ahti Heinla, Starship Technologies kaasasutaja ja tegevjuht, kommenteeris: „Meil on hea meel pakkuda autonoomset toidukaupade kohaletoimetamist Bolti kaudu laiemale kliendibaasile Tallinnas.“ Tema sõnul ei seisne koostöö ainult mugavuses ja suuremas valikus. „Integreerides meie robotid Bolt Foodi rakendusse loome jätkusuutliku kohaletoimetamise lahenduse, mis vähendab liiklust ja heitgaase. See on põnev samm mõlema ettevõtte jaoks, liikudes rohelisema linna poole kogu Euroopas,“ lisas Heinla.

Plaan on teenust laiendada üle Euroopa

Bolti presidendi Jevgeni Kabanovi sõnul on Starshipiga tehtav koostöö märgiline ja pakub klientidele täiesti uut kogemust. „Nii Bolt kui ka Starship on loonud uuenduslikke tooteid, mis on muutnud inimeste liikumist ning kaupade ostmist ja kättesaamist linnades. Meie märgiline koostöö peegeldab ühiseid juuri innovatsioonis ja oleme elevil, et saame tuua esmalt Eestis ning seejärel üle Euroopa klientideni jätkusuutliku tehnoloogia,“ ütles Kabanov.