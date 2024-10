Eesti innovatsioonitipp: tahaks jõuluks rohkem ruutmeetreid, mitte raha

Esimene nominent R8 Techonogies tegeleb hoonete energiatarbimise optimeerimisega, millega aina elektrinäljasemas maailmas aidatakse kaasa kinnisvarasektori energiakadude vähendamisele. „Kõige odavam elekter on see elekter, mida ei olegi vaja toota,“ on nende põhisõnum.

Ettevõtte partner Kristo Peerna ja arendusjuht Ahmet Köse saavad nominatsiooni üle rõõmustada teist aastat järjest. Eelmisel aastal kaotati Peerna sõnul Eesti kõige innovaatilisemale ettevõttele ehk Icosagen Cell Factory OÜ-le.

„Meie ettevõttes on 35% töötajatest doktorikraadiga ja kasutame erinevaid algoritme ning AI-lahendusi. See on Eestis tehtud toode, sest siin suudetakse mõelda kastist väljas,“ alustab Köse.

Viimasel aastal on nendega osanikuna liitunud Jaapani elektroonikahiid Panasonic. „Oleme kõrvust tõstetud,“ kommenteerib Peerna. Panasonic toodab n-ö rauda ehk seadmeid, mida eestlased saavad täiendada AI-lahendusega, et need efektiivsemalt töötaks.

„Nad käisid äsja Eestis, et arutada, kuidas saame selle tehnoloogia Aasiasse viia ja koos Pariisi kliimalepinguga kokku lepitut täitma asuda. See leping on teekaardiks kõigile. Proovime oma osa anda,“ ütleb Peerna.

Jõulukingiks soovitakse ruutmeetreid

Panasonic on olnud aastakümneid ise innovaatiline, kuid vahel juhtub suurte tegijatega nii, et jäädakse toppama – ettevõte vajab uut tõuget, aga samas peab püsti hoidma ka olemasolevat.

R8 fookus on kinnisvarasektoril ning nende eesmärk on saada enda haldusesse rohkem ja rohkem ruutmeetreid ning samal ajal pakutavat teenust parandada. „Hea sisekliima kõige optimaalsemal viisil. Põhirõhk on hoida kokku kulusid ja säästa energiat,“ selgitab ettevõtte partner ja lisab, et jõuludeks soovivad nad eelkõige ruutmeetreid, mitte raha.

Energiasääst on vältimatu valik