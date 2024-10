Eesti parimad eksportöörid laienevad isuga

Hankevõit on eluliselt tähtis

Nišiturul ei ole eestlased ainsad tegijad, aga on ühed suuremad väikeste seas. Väga suured ei ole mängu veel sisenenud, aga on tunda, et neil hakkab huvi tekkima. Sama oli kunagi elektritõukerataste turul. Lähiajal on selgumas kahe väga olulise hanke tulemused USA-s. New York ja Washington DC hangivad oma esimesed nutiparklad ning Bikeep võtab neist hangetest osa.